Thomas Kinne nicht mehr bei 'Gefragt - Gejagt'

Thomas Kinne wird in der kommenden Staffel von 'Gefragt - Gejagt' nicht zu sehen sein. Das Erste teilte mit, dass er eine 'Familienpause' einlegen und private Projekte verfolgen wird. Es wurde kein Ersatz für ihn angekündigt.

Die neue Staffel startet am 13. Mai.

