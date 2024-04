Thomas Kemmerich führt FDP Thüringen in die Landtagswahl

Für kurze Zeit war Thomas Kemmerich 2020 Thüringer Ministerpräsident - bei der Wahl im Landtag gaben AfD-Stimmen den Ausschlag. Bei der Landtagswahl im September ist er wieder Zugpferd der Liberalen.führt die FDP Thüringen in die Landtagswahl am 1. September. Der 59-Jährige wurde am Samstag auf einem Parteitag in Weimar als Spitzenkandidat für die Landtagsliste nominiert. Er erhielt 120 von 134 abgegebenen gültigen Stimmen. 13 Delegierte stimmten gegen ihn, es gab eine Enthaltung.

Das Ergebnis entsprach laut FDP rund 89,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Einen Gegenkandidaten hatte der gebürtige Aachener nicht. Kemmerich hatte im Februar 2020 parteiübergreifend einen bundesweiten Proteststurm gesorgt, nachdem er maßgeblich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt wurde. Wenig später trat er von dem Amt zurück. Er ist auch innerhalb der umstritte

Thomas Kemmerich FDP Thüringen Landtagswahl Ministerpräsident

