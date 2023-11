Thomas Gradinger – Mit Vollgas in die Supersport-WM

«Per Handschlag haben wir uns mit einem bestehenden Team in der Supersport-WM geeinigt», erklärt Marcel Philipp Bach, Besitzer des IDM-Teams MPB und Manager des 21-jährigen Nachwuchstalentes aus Österreich. «Sobald wir die Unterschrift haben, möchten wir es gerne dem Team überlassen, die gute Nachricht zu verbreiten.»

Für die Saison 2018 wird Gradinger seinen Techniker Thomas Kubiak und seinen Mechaniker Frank Hörholz im Gepäck haben. Bach wird sich um das persönliche Management und die Finanzen kümmern, denn ganz billig ist so ein WM-Einsatz nicht.

Gefahren wird 2018 auf einer Yamaha R6. Das aktuelle Modell kennt Gradinger bereits vom Wildcard-Einsatz. Den IDM-Titel hatte er auf der Vorjahres-R6 geholt. Sein Team in der IDM will Bach dennoch behalten. «Ich will auch in Zukunft Fahrern eine gute Plattform bieten», erklärt er. «Wenn es in 2018 eine IDM gibt, will ich mein Team auf jeden Fall behalten und ich habe auch schon eine gute Vertretung für mich gefunden.

