Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger bei „Denn sie wissen nicht, was passiert!“

Thomas Gottschalk , Günther Jauch und Barbara Schöneberger mussten wieder bei „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ ran. Vor allem Gottschalk musste einstecken. Köln – Wie der Name „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ schon sagt, haben Thomas Gottschalk (73), Günther Jauch (67) und Barbara Schöneberger (50) vorab keine Ahnung, was in der Show auf sie zukommt. Am Samstagabend (6.

April 2024) erwartete sie unter anderem ein Spiel, in dem sich alles um lange Arme, Federboas und Perücken dreht – und das gab Anlass für einen Witz auf Gottschalks Kosten. imposanten Handyhülle brachte Thomas Gottschalk seine Kollegen Günther Jauch und Barbara Schöneberger zum Staunen“ im Mittelpunkt steht. Bei einem Spiel, in dem die einzelnen Teams mit langen Armen, die ihnen auf die eigenen gesetzt wurden, Zuschauer mit Federboas und Perücken ausstatten sollen, stand plötzlich Gottschalks Frisur im Foku

Thomas Gottschalk Günther Jauch Barbara Schöneberger Show Spiel Lange Arme Federboas Perücken Frisur

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk bringen ihre Handys mit ins StudioBei „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ mussten Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk ihre privaten Handys mit ins Studio bringen. Besonders das der „Wetten, dass..?“-Legende überrascht.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Poser-Teil“: Thomas Gottschalk verblüfft Schöneberger, Jauch und die ZuschauerIn München erlebten Zuschauer eine unerwartete Wendung bei der Sendung 'Verstehen Sie Spaß?': Barbara Schöneberger wartet als verkleidete Pförtnerin darauf, Thomas Gottschalk zu überraschen, der angeblich drei Stunden zu spät zum BR kommt.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

'Bitte gucken Sie mich nicht an': Günther Jauch erliegt französisischem CharmeOh la la! Eine Französin mit deutscher Wahlheimat war der Publikumsliebling in der ersten Folge des Oster-Specials von „Wer wird Millionär?“ (RTL) am Sonntag. Mit guter Laune, augenzwinkerndem Humor, Schlagfertigkeit und Charme beeindruckte sie sogar Günther Jauch.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show ist zurückDie TV-Show 'Denn sie wissen nicht, was passiert' mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger ist zurück. Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung. Die Gäste der aktuellen Ausgabe wurden im Voraus angekündigt, was eine Abweichung vom bisherigen Konzept darstellt.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show ist zurückDie TV-Show 'Denn sie wissen nicht, was passiert' mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger ist zurück. Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung. Die Gäste der aktuellen Ausgabe wurden im Voraus angekündigt, was eine Abweichung vom bisherigen Konzept darstellt.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show ist zurückDie TV-Show 'Denn sie wissen nicht, was passiert' mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger ist zurück. Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung. Die Gäste der aktuellen Ausgabe wurden im Voraus angekündigt, was eine Abweichung vom bisherigen Konzept darstellt.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »