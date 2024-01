„The Walking Dead: The Ones Who Live“: Rick Grimes verliert seine Hand

Zwölf Jahre fürchteten Fans, dass ein wichtiger Comic-Moment nie in die „The Walking Dead“-Serien Einzug finden wird. Doch „The Ones Who Live“ wird alles ändern. Dass „The Walking Dead“ auf den gleichnamigen Comics von Robert Kirkman basiert, ist kein Geheimnis. In mancher Hinsicht weicht die Serie allerdings von der Vorlage ab – und eine dieser Änderungen sorgte bei Fans über die Jahre hinweg für reichlich Wirbel.

Der kommende Ableger „The Walking Dead: The Ones Who Live“, der die Geschichte von Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) weitererzählt, wird den entsprechenden Handlungsstrang aber doch noch in die Tat umsetzen. Das beweist der finale Trailer zum „The Walking Dead“-Spin-off: – Achtung: Es folgen Spoiler zu „The Walking Dead: The Ones Who Live“ und zu den Comics – Neue Serie greift Comics doch noch auf: Rick Grimes verliert seine Hand In der 28. Ausgabe der „The Walking Dead“-Comics verliert Hauptfigur Rick Grimes bei einem Kampf gegen den Bösewicht „The Governor“ seine rechte Hand. Dieser Moment wurde von den Fans als ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte angesehen. In der TV-Serie wurde diese Szene jedoch nie umgesetzt, was bei den Fans für Enttäuschung sorgte. Doch nun wird der kommende Ableger „The Walking Dead: The Ones Who Live“ diesen Moment doch noch aufgreifen und Rick Grimes seine Hand verlieren lassen. Der finale Trailer zur Serie zeigt diese entscheidende Szene, die den Fans lange verwehrt blieb





KINOde » / 🏆 36. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.