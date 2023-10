The Voice 2023: Sängerin kommt Ronan Keating zu nahe

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der härteste Coach im Land? Nach der ersten Battle-Folge von „The Voice of Germany“ könnte die Antwort Ronan Keating lauten! Der Ire präsentierte sich nämlich von seiner toughen Seite. Obendrauf gab es einen krassen Texthänger von Rapper Lorenz Haase, feuchte Augen bei Giovanni Zarrella und die Schöne und das Biest versetzten den Saal in Ausnahmezustand. Doch der Reihe nach.

„Es gibt Leute, die auf die Bühne kommen, still dastehen und keine Präsenz haben. Ihr hattet sogar beim Gang auf die Bühne Präsenz!“ Weiter kam allerdings nur Jaqueline Bloem.

