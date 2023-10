The Mystery of Banksy – A Genius Mind Ausstellung in Köln

Willkommen zur faszinierenden Welt des mysteriösen Street-Art-Künstlers Banksy. Die Erfolgsausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ zeigt ab 3. November in der Oskar-Jäger-Str. 99 mehr als 150 Werke des gefeierten Street-Art-Superstars.

Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf einer Vielzahl von Materialien wie Leinwand, Stoff, Aluminium, Forex und Plexiglas wurden speziell für diese besondere Ausstellung nachempfunden und zusammengestellt. Diese Hommage und die darin präsentierten Werke sind aufgrund seiner anonymen Identität nicht von Banksy autorisiert. (Foto: Adobe Stock)Willkommen zur faszinierenden Welt des mysteriösen Street-Art-Künstlers Banksy.

Die größte Ausstellung polnischer Fotografie in DeutschlandDie Ausstellung in der Zitadelle zeigt 26 Beiträge junger polnischer Fotografen, die nach 1990 ihre Karriere begonnen haben und nicht mehr von sozialistischem Realismus geprägt sind. Weiterlesen ⮕

Theaterfrau Antje Wagner führt als „Pinselhupferin Luise“ durch die Ausstellung „Ellinger Ansichten“Antje Wagner, eine leidenschaftliche Theaterfrau, führt als „Pinselhupferin Luise“ durch die Ausstellung „Ellinger Ansichten“. Die Führung ist lebendig, theatralisch und äußerst unterhaltsam. Antje Wagner hat ein Kunstatelier und eine Studentenbude als Anschauungsobjekte eingerichtet. Die Ausstellung ist derzeit im Deutschordensschloss zu sehen. Luise berichtet auf köstliche Weise über die turbulente Zeit der Akademie der bildenden Künste im Ellinger Schloss, wobei auch weitere Schloss-Geheimnisse ans Licht kommen. Weiterlesen ⮕

Nackt in der Ausstellung: Besucher müssen sich ausziehenIm Archäologischen Museum in Barcelona müssen Besucher nackt sein, um die Ausstellung des Künstlers Luigi Spina zu sehen. Ziel ist es, eine Verbindung zu den Kunstwerken herzustellen und die Nacktheit als etwas Natürliches zu betrachten. Weiterlesen ⮕

King Faisal Specialist Hospital and Research Centre nimmt an einer Ausstellung in Riad teilDas King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wird seine Innovationen und Gesundheitslösungen auf einer Ausstellung in Riad präsentieren. Das Ziel ist es, die Position des Krankenhauses als Pionier des Wissens im Gesundheitssektor zu stärken. Weiterlesen ⮕

Ausstellung über Mario Girotti im MuseumDie Ausstellung zeigt Drehbücher und persönliche Erinnerungsstücke des gebürtigen Neapolitaners. Außerdem gibt es Nachbauten von Requisiten und Fahrzeugen aus seinen Filmen. Ein großer Teil der Exponate wurde von seiner Familie gestiftet. Weiterlesen ⮕

Ausstellung: Fotogruppe Pusdorf hat die Neustadt im BlickDas 400-jährige Bestehen der Neustadt war für die Fotogruppe Pusdorf Anlass, im Stadtteil auf Motivsuche zu gehen. Einige der Bilder hat die Gruppe zu eine ... Weiterlesen ⮕