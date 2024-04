„The Masked Singer“ startet mit vielen Neuerungen in die zehnte Staffel

Die zehnte Staffel von „ The Masked Singer “ startete am Samstagabend mit vielen Neuerungen und einem Weltstar. Das neue Rateteam um Moderatorin Palina Rojinski , Comedian Rick Kavanian und Sänger Max Giesinger war größtenteils ahnungslos, wer sich unter den neuen Masken verbirgt. Neu in diesem Jahr ist, dass in jeder Show ein Promi direkt enttarnt wird. Bei der ersten Maske mit einer roten Clownsnase und einer Karikatur konnte die Jury nur wenig anfangen.

Die Performance des Queen-Songs „Somebody To Love“ deutete jedoch darauf hin, dass es sich um einen professionellen Sänger mit klassischer Stimmausbildung handeln musste. Rick Kavanian tippte auf Opernsänger Erwin Schrott, während Max Giesinger Max Raabe vermutete

The Masked Singer Zehnte Staffel Rateteam Palina Rojinski Rick Kavanian Max Giesinger Promi Maske Clownsnase Karikatur Queen-Song Somebody To Love Opernsänger Erwin Schrott Max Raabe

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'The Masked Singer': Jubiläumsstaffel mit wöchentlich wechselnder MaskeMit mehreren Neuerungen: 'The Masked Singer' geht am Samstag in die zehnte Runde.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

'The Masked Singer': Jubiläumsstaffel mit mehreren ÄnderungenMit mehreren Neuerungen: 'The Masked Singer' geht am Samstag in die zehnte Runde.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

'The Masked Singer' 2024: Start, Sendetermine und Infos zum neuen Rateteam'The Masked Singer' kehrt 2024 mit neuen Folgen und einem neuen Rateteam zurück. Alle Infos rund um Start und Sendetermine von Staffel 10 haben wir hier für Sie.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

'Masked Singer'-Start: Dieser Promi war heute das Mysterium!Bei 'The Masked Singer' singt jede Woche ein anderer Promi als das Mysterium. Dieses Gesangstalent performt dieses Mal hinter der Maske!

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

'The Masked Singer' 2024: Start, Sendetermine und Infos zum neuen Rateteam'The Masked Singer' kehrt 2024 mit neuen Folgen und einem neuen Rateteam zurück. Alle Infos rund um Start und Sendetermine von Staffel 10 haben wir hier für Sie.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

„The Masked Singer“-Start: Rateteam, Sendetermine, Moderatoren, Masken & Co.Zum 10. Mal verstecken sich prominente Gesichter unter Masken. Wir haben alle Infos zur neuen Staffel „The Masked Singer“ für euch zusammengestellt.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »