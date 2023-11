The Marvels: Erster Kassenflop im MCU

Mit „The Marvels“ erleidet das MCU seinen ersten richtigen Kassenflop. Nun äußerte sich Iman Vellani im Interview zum bislang enttäuschenden Ergebnis. Mit einem aktuellen weltweiten Einspielergebnis von rund 161 Millionen US-Dollar nach knapp zwei Wochen hat „The Marvels“ gerade einmal unwesentlich mehr eingespielt als „Captain Marvel“ am Startwochenende vor vier Jahren allein in den USA. Damals holte der Marvel-Film einige Rekorde, so etwa den besten US-Kinostart des Jahres 2019.

Wie schnell sich die Zeiten verändert haben. Auch 2023 wurden Rekorde geknackt, allerdings negative. So hat der 33. Film innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU) mit 47 Millionen US-Dollar das niedrigste MCU-Startergebnis in den USA eingefahren, 8 Millionen US-Dollar unter dem bisherigen Negativ-Rekordhalter „Der unglaubliche „Hulk“ mit 55 Millionen US-Dollar – und das noch nicht einmal inflationsbereinigt. Jetzt hält der jüngste MCU-Kinofilm zudem den größten Einbruch der Einnahmen in der zweiten Woche mit rund 80 Prozen





KINOde » / 🏆 36. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Marvel macht Schluss mit Familienunterhaltung: Erster harter MCU-Trailer mit Kingpin zu „Echo“Disney hat den ersten Trailer zur kommenden Marvel-Serie „Echo“ veröffentlicht, der zeigt, dass man gewillt ist, sich den Sehgewohnheiten..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Schluss mit Familienunterhaltung: Erster harter MCU-Trailer mit Kingpin zur neuen Marvel-SerieDisney hat den ersten Trailer zur kommenden Marvel-Serie „Echo“ veröffentlicht, der zeigt, dass man gewillt ist, sich den Sehgewohnheiten..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Bodybuilding: Ahmet Cihan ist Norddeutscher MeisterErster Wettkampf, erster Titel: Ahmet Cihan ist im Bodybuilding auf Anhieb Norddeutscher Meister geworden.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Erste Reaktionen zu „The Marvels”: Neuer MCU-Film begeistert trotz Schwächen"The Marvels" läuft endlich im Kino und liefert trotz einiger Schwächen ein unterhaltsames Superheldinnen-Abenteuer...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

„X-Men“-Regisseur erteilt Marvel Ratschlag – dem selbst viele MCU-Fans inzwischen zustimmenIn einem Interview hat „X-Men“-Regisseur Matthew Vaughn über die aktuelle Marvel- und DC-Situation gesprochen...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Neuer „The Marvels“-Trailer zeigt Bösewichtin in Aktion – mit einer vertrauten MCU-WaffeIn „The Marvels“ vereinen sich drei starke Marvel-Heldinnen, um eine neue Bösewichtin zu bekämpfen. Der neue Trailer stimmt euch dabei..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »