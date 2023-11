The Long Dark: Ein Survival-Spiel in isolierter Umgebung

05.11.2023 22:41:00 GameStar_de 1 min.

Das Spiel 'The Long Dark' versetzt den Spieler in die Rolle eines unerfahrenen Überlebenden, der in einer isolierten und kargen Umgebung überleben muss. Die größte Herausforderung besteht darin, sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern, da Angst und Visionen den Spieler überwältigen können.