HBOs The Last of Us-Serie bekommt eine zweite Season. Hier sind alle bisherigen Infos und Gerüchte zur kommenden Staffel 2.: Die erste Staffel ist vorbei und alle Blicke richten sich natürlich auf die zweite Season. Ellie-Darstellerin Bella Ramsey hat aber die Vorfreude etwas gedämpft, denn laut ihr könnte es noch Aber auch wenn es noch lange dauern wird, so wissen wir trotzdem schon ein wenig über Season 2.

So wird ein sehr wichtiger Song nicht auftauchen können, der im Spiel ein großes verbindendes Element ist. Der Grund?veröffentlicht. Auf diesem ist ein Arm zu sehen, der einen Hammer hält – damit wird eine Schlüsselfigur aus dem zweiten Teil symbolisiert, die auch in der Serie eine tragende Rolle spielen wird..Offizielle Termine für den Drehstart und Release der zweiten The Last of Us-Staffel stehen bislang nicht fest. Allerdings gibt es bereits dank Joel-Darsteller Pedro Pascal einen Hinweis darauf.wurde er danach gefragt, ob es wahrscheinlich sei, dass die Dreharbeiten zu Season 2 noch 2023 starten würde





'Fallout'-Serie bei Amazon: Start, Folgen, Handlung und Cast der Endzeit-SerieAmazon hat in Zusammenarbeit mit Bethesda eine Serie zum Videospiel-Klassiker 'Fallout' produziert. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Folgen und Handlung.

NBA-Saison 2023/24: Regular Season, Playoffs, In-Season Tournament, Conferences, Divisions, PlayoffsDie NBA-Spielzeit 2023/24 hat begonnen. Aber wie genau läuft die Saison ab? Was hat es mit dem neuen In-Season Tournament auf sich? Wie laufen die Playoffs ab und welche Teams sind in einer Division? ran klärt auf.

Sebastian Fitzeks Roman „Die Therapie“ als TV-Serie: „Es geht um Menschen, nicht Psychosen“Regisseur Thor Freudenthal über hartgesottene Thriller, Familiendramen und die Schocks und Wendungen in den Romanen des Berliner Bestseller-Autors.

Diablo 4 hat aus Fehlern gelernt: In Season 2 will Blizzard »euch nicht den Spaß verderben«Die zweite Season in Diablo 4 kommt gut bei den Fans an. Anders als bei der Vorherigen will Blizzard dieses Mal nicht den Spaß aus dem Spiel nerfen.

Der SSV Jahn Regensburg und seine „coole Serie“: „Nicht nachlassen“ lautet die DeviseDer SSV Jahn Regensburg ist das formstärkste Team im deutschen Profifußball. Dieser Satz ist Balsam für die Seele aller, die in der Vorsaison so sehr gelitten hatten mit ihrem Herzensklub. Coach Joe Enochs hatte es nicht mehr geschafft, das sinkende Schiff zu retten. Dafür hält er es aber jetzt auf Kurs. Am Samstag (16.

Dragon Ball bekommt eigene Ü-Eier mit Figuren aus der Serie – aber erstmal nicht bei unsDragon Ball bekommt bald seine eigenen leckeren Schokoladen-Überraschungseier mit den Charakteren aus der Serie als Sammelfiguren.

