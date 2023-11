The Last of Us 2: Remaster für Playstation 5 angekündigt

The Last of Us 2 erhält ein Remaster! Das Spiel, welches ursprünglich für die PS4 erschien, wird jetzt auch voll und ganz für die Playstation 5 entwickelt - ob und wann ein PC-Release feststeht, ist unklar. Aber dafür verrät Naughty Dog auf ihrem hauseigenen Blog schon, was auf uns zukommt: No Return soll sich der Roguelike-Survival-Modus nennen. Ihr müsst schleichend oder mit viel Geballer durch die Gegnerhorden kommen, um am Ende Belohnungen in Form von Skins und Charakteren zu erhalten.

Ihr könnt nämlich nicht nur als Ellie oder Abby spielen, sondern auch in andere bekannte Rollen schlüpfen





