The Greatest Humppa Band on Earth im Lindenpark

bei uns zu Gast sein. Und diese Formation nennt sich ganz unbescheiden „The Greatest Humppa Band on Earth“. Warum Humppa zurecht eine eigene Musik richtung sein soll und die Finnen die Meister ihres Fachs sind, beweisen sie im Lindenpark .an den Start mit dem Programmtitel „Tanz es raus“. Damit feiert die Berliner Band nicht nur die Veröffentlichung der gleichnamigen neuen Single, sondern geht auch auf Tournee.

Leider teilen nicht alle Plattenfirmen, Verlage und Urheber die Ansicht, dass alles im Humppa-Stil besser klingt. Es kam deshalb schon zu heftigen Meinungsverschiedenheiten. Was beweist, dass es auch in der Musikbranche jede Menge Leute gibt, die keinerlei Humor haben.Bei dieser Veranstaltung erhalten Inhaber:innen eines Vereinsausweises des SV Babelsberg 03 oder einer aktuell gültigen SVB03-Dauerkarte pro Besuch pro Karteninhaber:in ein Freigetränk . Der Ausweis bzw.

Musik mit Groove und Herz für Kinder und deren Erwachsene, fantasievolle Texte zum Nachfragen und Weiterspinnen. Organische Rhythmen, echte Instrumente, kein Schlumpfgummipop! Auf den einschlägigen Kinderkanälen und verschiedenen CD- Compilations sind Richards Ohrwürmer längst zu Hause und das Musikvideo zum Hit P.O.M.M.E.S. verzeichnet im Gesamtklickzahlen von über 80.

Welcher Film im Lindenkino läuft, könnt Ihr mitentscheiden. Denn jeden Monat starten wir in unserem Lindenkino-Gruppen in den sozialen Medien ein Voting. Wenn Ihr für den Film im Folgemonat mit abstimmen wollt,Ein Abend, um mal wieder so richtig „schmutzig“ zu tanzen. Und an dem wir den Lindenpark zum Kellerman’s machen. Unsere LA BOUM Kultfete steht diesmal ganz im Zeichen von Dirty Dancing. Wir begrüßen Euch in der ersten Stunde mit einem Melon-Drink am Einlass.

LiLA erzählt ihre Geschichten mit Mut, Offenheit, vor allem aber mit viel, viel Liebe. Durchfeierte Nächte, Beziehungschaos – himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt – Glück und Unglück so nah beieinander. LiLA spricht uns aus der Seele, singt über Themen, die wir alle kennen. Einfache Zeilen fangen die Stimmungen des Lebens auf elegante Weise ein – mal ganz einfach, mal poetisch.

Gewertet wird in der Disziplin Street in maximal drei Niveaugruppen. Am Ende winken den besten Skater*innen die Sachpreise, welche wir mit der Bretterbude PotsdamZum Fahren eingeladen sind ebenfalls aktive Menschen aus der noch jungen Szene des Wheelchair-Skatens; wir bieten gern die Bühne für inklusive Erlebnisse.

