'The Final Fight': Raab vs. Halmich zum Dritten

Doch kein Aprilscherz! Der dritte Boxkampf zwischen Stefan Raab (57) und der ehemaligen Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47) nimmt tatsächlich Gestalt an. Um 15 Uhr ist am Dienstag (2. April 2024) der Vorverkauf für das Event gestartet. Beim Anbieter Eventim können sich Fans ab sofort Tickets sichern. Der Boxkampf steigt am 14. September 2024 ab 19.45 Uhr im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Die günstigsten derzeit verfügbaren Karten kosten 81,50 Euro.

Für die teuersten regulären Tickets im Golden Circle muss man 197,50 Euro hinlegen, ein VIP Packages schlägt mit über 250 Euro zu Buche. Am billigsten sind Stehplätze für 57,50 Euro, die sind aber noch nicht erhältlich

