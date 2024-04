Letzte Woche schaffte es Amazon Prime Video, sich die Krone der deutschen Streaming-Charts mit Road House unter den Nagel zu reißen – doch die Regentschaft hielt nur kurz an. Jetzt besteigt Netflix dank eines Newcomers den Thron, der erst vor ein paar Monaten im Kino lief. The Equalizer 3 stürmt die deutschen Streaming-Charts Road House erschien zwar erst vor wenigen Wochen auf Amazon Prime, scheint jedoch jetzt schon wieder Schnee von gestern zu sein.

Das legen zumindest die neuen Streaming-Charts von JustWatch nahe. Während das Remake von Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle in der letzten Woche noch auf dem ersten Platz zu finden war, muss sich Amazon nun mit der Silbermedaille zufriedengeben. Denn den Thron hat jetzt Netflix für sich gepachtet – und zwar dank The Equalizer 3 (Quelle: JustWatch). Der Actionstreifen mit Denzel Washington in der Hauptrolle ist seit dem 1. April 2024 auf Netflix verfügbar, nachdem er erst im Sommer 2023 in den deutschen Kinos lie

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Follow_the_G / 🏆 24. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Netflix hat keine Chance: Disney+ beansprucht dank Serien-Hit Platz 1 der Streaming-ChartsDie neuen Streaming-Charts beweisen, dass uns Streamingdienste wie Netflix und Disney+ weiterhin spannende Inhalte liefern. Platz 1 wird jeweils..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Trotz Konkurrenz von „Avatar“ und „Reacher“: Western-Hit erklimmt dank Netflix die Streaming-ChartsEin weiterer Monat ist vergangen und es steht fest, welche Filme und Serien hierzulande am häufigsten gestreamt wurden. Amazon Prime Video..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

„Avatar“, „Reacher“ & Co. chancenlos: Western-Hit dominiert dank Netflix die Streaming-ChartsEin weiterer Monat ist vergangen und es steht fest, welche Filme und Serien hierzulande am häufigsten gestreamt wurden. Amazon Prime Video..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

„Avatar“ & „Reacher“ chancenlos: Western-Hit dominiert dank Netflix die deutschen Streaming-ChartsEin weiterer Monat ist vergangen und es steht fest, welche Filme und Serien hierzulande am häufigsten gestreamt wurden. Amazon Prime Video..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Netflix verdrängt Disney+ nach 3 Wochen von der Spitze: Sci-Fi-Hit brilliert in Streaming-ChartsVergangene Woche lieferten uns Streamingdienste wie Netflix und Amazon spannende neue Filme und Serien. Im Zuge dessen musste Disney+ nach drei..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Nur 13 %: Von den Kritiken verrissener Action-Thriller mit Gerard Butler stürmt Amazon-ChartsIn den aktuellen Film-Charts von Prime Video reiht sich ein Action-Thriller mit Gerard Butler ein. Doch viele haben wenig für den Streifen..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »