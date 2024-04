Thailand stöhnt unter extremer Hitzewelle

Thailand ist an hohe Temperaturen gewöhnt. Aber derzeit stöhnen sogar die Einwohner über die Hitze. Die Behörden warnen vor Aktivitäten im Freien. Stöhnen derzeit unter einer extremen Hitzewelle - und ein Ende ist Meteorologen zufolge vorerst nicht abzusehen. Vor allem im Norden und in den Zentralregionen des Landes, inklusive der Hauptstadt Bangkok, werden seit Tagen zeitweise Temperaturen von mehr als 40 Grad im Schatten gemessen. Auch nachts sinken die Werte kaum unter die 30-Grad-Marke.

In Medien wurden Menschen aufgefordert, sich speziell zwischen 11.00 und 15.00 Uhr in gekühlten Innenräumen aufzuhalten. "Das Gesundheitsministerium fordert die Öffentlichkeit dringend auf, zu Hause zu bleiben und Aktivitäten im Freien zu meiden, da die Gefahr eines Hitzschlags besteht", schrieb die Zeitung "Pattaya Mail". Auf den Straßen suchten zahlreiche Menschen unter Schirmen Schutz vor den Sonnenstrahlen, andere versuchten sich mit Mini-Ventilatoren und Fächern Linderung zu verschaffe

