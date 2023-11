Texas Rangers holen Titel in der Major League Baseball

Nach sechs Innings hatte es noch 0:0 gestanden, die letzten vier Punkte sammelten die Rangers erst im neunten und letzten Inning. Der Sieg war der vierte im fünften Spiel der Final-Serie und der dritte nacheinander in Phoenix. Die Rangers schafften damit eine perfekte Bilanz von elf Siegen in elf Auswärtsspielen der Playoffs.Für die Rangers ist es der erste Titel in der 63-jährigen Geschichte der 1961 als Washington Senators gegründeten Franchise.

Den entscheidenden vierten Sieg holten die Rangers ohne Adolis García und Pitcher Max Scherzer die, beide wegen Verletzungen schon vor Spiel vier aus dem Kader gestrichen worden waren. Sowohl die Rangers als auch die Diamondbacks hatten sich über eine Wildcard für die Playoffs qualifiziert und setzten sich auf dem Weg in die World Series jeweils als Außenseiter gegen stärker eingeschätzte Gegner durch.

Durch den ersten Titel der Rangers gibt es in der MLB nur noch fünf Teams, die die Meisterschaft noch nie gewinnen konnten: Die Colorado Rockies, Milwaukee Brewers, San Diego Padres, Seattle Mariners und die Tampa Bay Rays.

