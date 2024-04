Testlauf von XXL-Bahnen der KVB in Köln

Das Thema Verkehr ist auch in Köln ein heißes Eisen, auch im Hinblick auf eine angestrebte Klimaneutralität. Jetzt wurden XXL-Bahnen als Test durch die Innenstadt geschickt. Den Antrag hatten die Fraktionen von CDU und Volt Ende letzten Jahres gestellt, am 23. Januar 2024 wurde er in der Sitzung des Verkehr sausschusses mehrheitlich beschlossen – gegen die Fraktionen Bündnis 90/Grüne und Die Linke.

18 Fahrten mit XXL-Bahnen in Kölner Innenstadt Aufgrund der Ampelschaltung wurden alle sieben Fußgängerquerungen während des Tests vorsichtshalber von der KVB mit Servicekräften gesichert. Der Testzeitraum betrug rund zwei Stunden und lag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, teilte die KVB mit.

Köln XXL-Bahnen Testlauf Verkehr Klimaneutralität

