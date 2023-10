Test zu Just Dance 2024 Edition - Nintendo Switch

Im vergangenen Jahr verpasste Ubisoft Just Dance 2023 Edition einen frischen Anstrich und überarbeitete die Benutzeroberfläche, polierte die Grafik und erweiterte das beliebte Tanz- und Partyspiel um einige Quality-of-Life-Features. Dafür verärgerte das französische Unternehmen die Community mit einer überarbeiteten Version von Just Dance Unlimited: In dem kostenpflichtigen Dienst waren plötzlich unzählige Songs aus den Vorgängern nicht mehr abrufbar.

Im neuen asynchronen Herausforderungsmodus dagegen können sich die Tänzer untereinander messen, um eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen und in der Bestenliste aufzusteigen. Gleichzeitig ist es keine große Überraschung, dass es aus technischer Sicht keine großen Probleme gibt, immerhin läuft es auf der Basis des einwandfrei funktionierenden Vorgängers.

Aluminiumfreie Deosprays im Test: Öko-Test empfiehlt umweltfreundliche AlternativenÖko-Test hat 34 parfümhaltige und aluminiumfreie Deosprays getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass Deos ohne Aluminium den Schweißfluss nicht stoppen, aber die Geruchsbildung begrenzt unterdrücken können. Öko-Test empfiehlt daher aluminiumfreie Deosprays und eine einfache Katzenwäsche als ausreichende Maßnahmen gegen Körpergeruch. Weiterlesen ⮕

Audi TT RS Iconic Edition: Das letzte Modell des legendären SportwagensDer Audi TT RS Iconic Edition ist das finale Modell des legendären Sportwagens. Mit 400 PS und einer hochwertigen Innenausstattung ist er ein Sammlerstück. Der Preis liegt bei rund 113.000 Euro. Weiterlesen ⮕

Control: Ultimate Edition bei GOG um 75% reduziert!In Alan Wake 2 werdet ihr sehr viele Anspielungen auf die bisherigen Spiele des Entwicklers finden. Denn die spielen alle im selben Universum. Für das beste Erlebnis solltet ihr deswegen zumindest Control gespielt haben, dass ihr derzeit sehr günstig bekommt!spielt, dann werdet ihr sehr oft Hinweise auf ein gewisses Federal Bureau of Control hören. Was genau es mit dem auf sich hat und noch einige weitere Anspielungen, erfahrt ihr in Control, dessen Ultimate Edition bei GOG derzeit ganze 75 Prozent gesenkt ist! Die bekommt ihr momentan: Wie bei GOG üblich, könnt ihr das Spiel nach dem Download selbst sichern und problemlos auf mehreren Geräten komplett ohne Internetverbindung installieren und auch spielen. In Control spielt ihr Jesse Faden, die das älteste Haus, das vom Federal Bureau of Control untersucht wird, erkundet. Sie befindet sich auf der Suche nach ihrem Bruder, wird jedoch in einen wesentlich größeren Konflikt reingezogen und musszu stoppen, die die Behörde infiltriert hat. Das Spiel hat bereits mehr als 80 Preisauszeichnungen erhalten und bietet eine Mischung aus Schießereien und übernatürlichen Fähigkeiten.. Denn nicht nur könnt ihr das älteste Haus relativ frei erkunden, ihr könnt auch die Umgebung zu eurer Waffe machen und telekinetische Kräfte nutzen, um Gegner zu besiegen. Der mysteriöse Ort ändert sich zudem ständig, wodurch ihr immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werdet Weiterlesen ⮕

Jeremy Seewer präsentiert limitierte 'Swiss Clockwork Edition' beim MXGP of SwitzerlandDer Schweizer Motocross-Fahrer Jeremy Seewer wird beim MXGP of Switzerland sein spezielles 'Swiss Clockwork Edition' Tricot präsentieren. Das limitierte Tricot wird in einer Auflage von 91 Exemplaren hergestellt und ist einzeln nummeriert. Interessierte Fans können es zusammen mit einem handsignierten Zertifikat von Seewer für 91 Franken erwerben. Das letzte Tricot der Serie wird für einen guten Zweck versteigert. Weiterlesen ⮕

Football Manager 2024: Neue Features für die Konsolen-EditionDie Konsolen-Edition des Football Manager 2024 wird mit neuen Features ausgestattet sein. Unter anderem wird es die Möglichkeit geben, Standardsituationen zu beeinflussen und automatische Anweisungen für Rollenkategorien zu erhalten. Weiterlesen ⮕