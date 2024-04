Teslas Kfz-Produktion und Absatz gehen zurück, VR-Headset von Meta erfordert Altersangabe, KI-gestützte Nachrichten-App Artifact wird eingestellt

Teslas Kfz-Produktion ist zurückgegangen, auch wegen Terroranschlägen. Noch stärker gefallen ist der Absatz, das ist ein Novum für Tesla. Erstmals wurden weniger Elektroautos verkauft als im selben Zeitraum des Vorjahres. Derweil müssen Nutzer der Quest 2 oder 3 nun das Alter eingeben, um das VR-Headset von Meta verwenden zu können. Das soll altersgerechte Nutzung sicherstellen, denn die Konten von Kindern und Jugendlichen sind gegenüber Erwachsenen etwas eingeschränkt. Eine KI-Übernahme gibt es auch noch. Die KI-gestützte Nachrichten-App Artifact wird nach dem Kauf durch Yahoo eingestellt. Ihre Funktionen sollen in Yahoo News einfließen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.hat im ersten Quartal 2024 knapp 387.000 Neufahrzeuge ausgeliefert. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte konnte Tesla in einem Quartalbei der Nutzung als Erwachsene

