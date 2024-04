• Tesla verkürzt wohl Schichten für den Cybertruck • Belegschaft mit Sorge um Massenentlassungen • 20 Prozent der Jobs in Gefahr?Bei Tesla läuft es aktuell nicht rund. Die Auslieferungszahlen für das erste Quartal lagen deutlich unter den Erwartungen. Hinzu kommen Probleme auf dem wichtigen chinesischen Markt, auf dem sich der US-Konzern zunehmend starker heimischer Konkurrenz gegenüber sieht.

Zuvor arbeiteten die Arbeiter in 12-Stunden-Schichten von 6 bis 18 Uhr und von 18 bis 6 Uhr. Nun sollen sie nur noch 11 Stunden täglich für den Pickup-Truck am Band stehen, die Zeiten werden dem Memo zufolge von 6 Uhr bis 17 Uhr und von 18 bis 4:30 Uhr verkürzt. Bereits am Montag soll der neue Schichtplan in Kraft treten, heißt es bei Business Insider weiter. Noch ist unklar, inwieweit die Schichtverkürzungen auch auf andere Modelle von Tesla angewandt werden.

