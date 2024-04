Tesla und Intel enttäuschen mit schlechten Geschäftszahlen

Nach dem Osterwochenende meldete Tesla kurz vor US-Börsenstart, dass der Autobauer statt 430.000 Elektroautos lediglich 386.810 ausgeliefert hat. Der amerikanische Autopionier lieferte damit 8,5 % weniger Autos aus als erwartet. Tesla eröffnete am Dienstag im US-Handel rund 6 Prozent im Minus, so dass die Aktie im Jahresverlauf 31,6 Prozent im Minus notiert. Auch Intel bleibt weiterhin unter den Erwartungen.

Wie es in einem Schreiben von Intel an die Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) heißt, weitet sich der operative Verlust für 2023 in der Auftragsfertigung auf 7 Milliarden Dollar aus. CEO Pat Gelsinger gab in einer Investorenkonferenz bekannt, dass Intel voraussichtlich erst 2027 die Gewinnschwelle erreichen wird

