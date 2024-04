Tesla plant Entlassung von mehr als zehn Prozent der Mitarbeiter

Tesla will mehr als zehn Prozent seiner Mitarbeiter kündigen. Dass der deutsche Standort in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin besonders stark betroffen ist, ist laut dem Unternehmen nicht der Fall.

Und weiter: „Im Rahmen dieser Bemühungen haben wir eine gründliche Überprüfung der Organisation vorgenommen und die schwierige Entscheidung getroffen, unseren Personalbestand weltweit um mehr als 10 % zu reduzieren. Es gibt nichts, was ich mehr hasse, aber es muss getan werden. Dies wird uns in die Lage versetzen, schlank, innovativ und hungrig für die nächste Wachstumsphase zu sein.“erstmals seit fast vier Jahren einen Rückgang bei den Auslieferungen verbucht.

Allerdings lief das Werk letztes Jahr schon nur auf 40 %, zur Erinnerung, diese Baustufe ist für 10.000 Autos pro Woche ausgelegt, die Info findet ihr hier im Blog und laut Wasserverbrauchsbericht waren es knapp 4000, auch diese Info findet man hier.

Wie du eigentlich aus eigener Erfahrung wissen solltest, ist es in Deutschland gar nicht so einfach, sich von „Nullen und Gammlern“ zu trennen. Solltest du die beiden Direct Reports von Elon Musk meinen, die zur gleichen Zeit vorgestern die Firma verlassen haben, so ist die Interpretation deren Weggangs durch relevante Investoren eine ganz andere. Bulle Dan Ives spricht da von einen „unexpected gut punch“, einem überraschenden Schlag in die Magengrube.

Berichte über 3.000 betroffene Stellen stimmt nicht; Stellenabbau generell wird geprüft, wie sich das umsetzen lässt.

