Tesla kündigt Präsentation eines autonomen Fahrzeugs an

Firmenchef Elon Musk kündigte die Präsentation am Freitag auf seiner Online-Plattform X (vormals Twitter) an. Tesla Robotaxi unveil on 8/8- Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024 Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Das autonome Fahrzeug soll auf einer neuen technischen Plattform basieren, die die Produktion effizienter und kostengünstiger machen soll.

Musk verspricht schon seit Jahren, dass Teslas autonom fahren werden - und dies den Wert der Wagen und das Geschäftsmodell radikal verändern werden. Bisher ist die "Autopilot"-Technik in Teslas Elektroautos bloß ein Fahrassistenz-System, das Kontrolle und Eingreifen durch einen Menschen am Steuer erfordert.Die Tesla-Aktie sprang nach der Ankündigung im nachbörslichen NASDAQ-Handel um 3,81 Prozent auf 171,19 US-Dollar hoc

Tesla Elon Musk Autonomes Fahrzeug Präsentation Technologie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FinanzenNet / 🏆 78. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Computer als Fahrer: Tesla-Chef Musk kündigt für August Präsentation von Robotaxis anImmer wieder hat Elon Musk seine Pläne für selbstfahrende Taxis angepriesen. Diesen Sommer soll E-Autohersteller Tesla die Robotaxis vorstellen. An solchen Fahrzeugen entzündete sich zuletzt Kritik.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Musk kündigt für August Präsentation von Tesla-Robotaxis anDer US-Elektrowagen-Konzern Tesla will im Sommer sein selbstfahrendes Robotaxi vorstellen. Das computergesteuerte Fahrzeug werde am 8. August präsentiert,

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Musk kündigt für August Präsentation von Tesla-Robotaxis anDer US-Elektrowagen-Konzern Tesla will im Sommer sein selbstfahrendes Robotaxi vorstellen. Das computergesteuerte Fahrzeug werde am 8. August präsentiert, teilte Tesla-Chef Elon Musk am Freitag (Ortszeit) im Onlinedienst X mit.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Computer als Fahrer: Tesla-Chef Musk kündigt für August Präsentation von Robotaxis anImmer wieder hat Elon Musk seine Pläne für selbstfahrende Taxis angepriesen. Diesen Sommer soll E-Autohersteller Tesla die Robotaxis vorstellen. An solchen Fahrzeugen entzündete sich zuletzt Kritik.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie tiefrot: Tesla drosselt wohl seine Autoproduktion in ChinaDie Aktionäre von Tesla hatten 2024 bislang wenig Grund zur Freude. Auch zum Ende der laufenden Handelswoche steht es nicht gut um die Tesla-Aktie.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: In Grünheide bei Tesla gibt es einen neuen BetriebsratIn der Elektroautofabrik von Tesla in Grünheide bei Berlin haben die Beschäftigten einen neuen Betriebsrat gewählt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »