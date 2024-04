Tesla-Erweiterungspläne: Zahlreiche Einwendungen aus der Bevölkerung eingegangen

Zu den Erweiterungsplänen des E-Autobauers Tesla sind bereits zahlreiche Einwendungen aus der Bevölkerung eingegangen. Knapp 50 Beiträge aus der Öffentlichkeit und 10 von Trägern öffentlicher Belange wie Naturschutzverbänden hätten die Gemeindeverwaltung bis Dienstag erreicht, sagte eine Sprecherin des Gemeindeamts Grünheide am Dienstag.

Die Einwendungen sind Teil der Bürgerbeteiligung zum abgeänderten Bebauungsplan, der als Entwurf seit einigen Tag öffentlich ausliegt und noch bis Donnerstag eingesehen werden kann. Die Stellungnahmen zum Bebauungsplan seien nicht zwingend negativ, betonte die Sprecherin. Sie gehe davon aus, dass bis einschließlich Donnerstag noch einige Mails und Briefe dazukommen dürften. Nach Worten von Bürgermeister Arne Christiani enthält der neue Plan die Hinweise aus der Bevölkerung, die bei einer Einwohnerbefragung mehrheitlich gegen eine Waldrodung von über 100 Hektar für die Erweiterung der Tesla-Fabrik gestimmt hatte

