Tesla erhöht Gehälter für KI-Ingenieure, um Abwerbung durch OpenAI zu verhindern

Der Elektroautohersteller Tesla erhöht die Vergütung seiner Ingenieure für künstliche Intelligenz – damit sie nicht durch andere Unternehmen wie die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI abgeworben werden. Das kündigte FirmenchefOpenAI versuche gerade, Tesla - Ingenieure mit »massiven Gehaltsangeboten« abzuwerben, schreibt Elon Musk. Der Wettbewerb um KI-Experten sei »der verrückteste Talentkrieg , den ich je gesehen habe«.

They have been aggressively recruiting Tesla engineers with massive compensation offers and have unfortunately been successful in a few cases. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.Mit seinen Posts reagierte Elon Musk auf einen Medienbericht über die Kündigung von Teslas KI-Experten Ethan Knight. »Ethan wollte zu OpenAI wechseln«, bestätigte Musk. Er habe ihn aber umstimmen können: Knight soll künftig für Musks KI-Startup X.AI arbeite

Tesla Künstliche Intelligenz Ingenieure Gehälter Abwerbung Openai Talentkrieg

