Tesla-Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2024 erwartet

Am heutigen 2. April dürfte der E-Autobauer Tesla seine Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2024 bekanntgeben. Laut 'Investor's Business Daily' wird erwartet, dass der Absatz im Vergleich zum vorangegangenen Quartal deutlich nachgegeben hat und womöglich auch im Vergleich zum Vorjahresquartal gesunken ist. Auch zahlreiche Analysten zeigten sich im Vorfeld skeptisch mit Blick auf die erwarteten Verkaufszahlen des von Elon Musk geführten Konzerns.

'Unsere Lieferschätzung für das erste Quartal sinkt von 473.300 auf 429.900', sagten Citi-Analysten kürzlich laut 'Investing.com'. Experten der Deutschen Bank glauben sogar, dass Tesla im ersten Quartal 2024 die Auslieferungs- und Gewinnerwartungen deutlich verfehlen werde und rechnen nur noch mit 414.000 verkauften Einheiten

Tesla Auslieferungszahlen Erstes Quartal 2024

Tesla meldet überraschend geringere Fahrzeugproduktion im ersten Quartal 2024Im ersten Quartal 2024 wurden überraschend weniger Fahrzeuge produziert und an die Kunden übergeben als im Vorjahresquartal. Die Zahl der produzierten Fahrzeuge sank um 1,7 % auf 433.371 Einheiten. Die Zahl der Auslieferungen verringerte sich sogar um 8,5 % auf 386.810 Autos. Der Mengenrückgang wurde auf die frühe Phase des Produktionsanlaufs des aktualisierten Model 3 in Fremont sowie auf Werksschließungen aufgrund von Schiffsumleitungen am Roten Meer und eines Brandanschlags auf die Gigafactory Berlin zurückgeführt.

Tesla veröffentlicht Bericht zur Fahrzeugproduktion und -auslieferung im ersten Quartal 2024Tesla hat im ersten Quartal 2024 insgesamt 386.810 Fahrzeuge ausgeliefert und 433.371 produziert. Die Aktie reagiert mit Abschlägen von bis zu 7,6 Prozent auf die Zahlen.

Tesla-Absatz bricht ein, Aktie im SinkflugBeim US-Elektroautobauer Tesla ist der Absatz im ersten Quartal 2024 um acht Prozent gefallen.

