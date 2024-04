Terrifier-Franchise: Teil 3 wird noch heftiger

Die ersten beiden Teile der derzeit krassesten Horror-Reihe brachten das Publikum bereits an seine Grenzen. Teil 3 soll nun noch heftiger werden, berichtet der Regisseur von den Dreharbeiten.des Terrifier-Franchise zu drehen und ihr werdet nicht glauben, wer es am Set nicht aushalten konnte. Das ist zum Schreien. Kann es kaum erwarten, bis ihr es alle sehen könnt.verbreitet Art the Clown im kommenden Film zur Weihnachtszeit Angst und Schrecken – aber eben festlich.

Der erste Teaser-Trailer und das Poster zeigen ihn als sadistischen Slasher-Santa, der bestimmt nicht nur unartige Jungs und Mädchen bestraft. Statt Geschenken bringt er eine Axt mit. Wie immer hat er es dabei auf die Bewohner:innen von Miles County abgesehen, die vermutlich keinen Torture Porn auf ihrem Wunschzettel hatten.als Burke. Ob es auch ein Wiedersehen mit dem von Amelie McLain gespielten kleinen unheimlichen Mädchen geben wird, wurde noch nicht bestätig

