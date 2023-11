Tennisspielerinnen fordern mehr Schutz: 'Nicht glücklich'

"Wir sind mit einigen Dingen nicht glücklich", sagte Swiatek bei den WTA-Finals in Cancun. Die Spielerinnen hatten in einem Brief an die WTA auf diverse Themen hingewiesen. Dabei geht es unter anderem um ein garantiertes Einkommen und die Absicherung im Mutterschutz sowie die Debatte um verpflichtende Turnierteilnahmen.

"Ich habe das Gefühl, dass es immer nur darum geht, mehr und mehr zu wollen, und sich dabei nicht um unser Wohlergehen und unsere Gesundheit gekümmert wird", kritisierte die 22 Jahre alte Polin, die zuletzt lange die Weltrangliste angeführt hatte. WTA-Chef Steve Simon reagierte mit einem Brief auf die Forderungen der Spielerinnen.

"Ich und andere Spielerinnen, wir stehen wirklich zusammen und sehen die Dinge gleich", sagte Swiatek. Es gehe darum, den Einfluss der Spielerinnen geltend zu machen. In Cancun wird bis Sonntag das Saisonfinale mit den jeweils acht besten Spielerinnen und Doppeln des Jahres ausgetragen. Die WTA hatte sich erst im September für Mexiko als Austragungsort entschieden, auch dies hatten Swiatek und andere Top-Spielerinnen kritisiert.

Sie haben nicht die Berechtigung zu kommentieren. Bitte beachten Sie, dass Sie als Einzelperson angemeldet sein müssen, um kommentieren zu können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KINODE: Bald nicht mehr bei Amazon: Verpasst nicht riesiges Action-Spektakel in der einzig wahren FassungMit einen wenig Sitzfleisch wird euch ab dem 9. August 2023 ein wahrlich ambitioniertes Unterfangen auf Amazon Prime Video präsentiert...

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: 'Ich kann es nicht fassen': Nicht nur Uschi Glas trauert um Elmar WepperMit Elmar Wepper steht Uschi Glas so oft gemeinsam vor der Kamera wie mit keinem anderen Schauspielkollegen. 'Ich kann es nicht fassen', sagt sie nun zum Tod des 79-Jährigen. Sie ist nicht die Einzige, die den 'Riesenverlust' betrauert.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

SPORT1: Watzke: Mit Bayern nicht auf Augenhöhe - 'Abstand können wir in nächsten Jahren nicht verringern'Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht den FC Bayern auch in naher Zukunft wirtschaftlich enteilt.

Herkunft: SPORT1 | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Brivio:«Sind nicht bereit für Katar...noch nicht»Davide Brivio, Manager des Fiat Yamaha Teams mit Weltmeister Valentino Rossi und Jorge Lorenzo, ist froh über die Jerez-Tests Ende März.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

BZBERLIN: Sunjeev Sahota: „Meine Eltern lesen nicht viel, auch meine Bücher nicht“Eine Frau ist mit einem von vier Brüdern verheiratet. Da er aber nur nachts zu ihr kommt, weiß nicht, mit welchem. In „Das Porzellanzimmer“ erzählt Sunjeev Sahota vielleicht die Geschichte seiner Urgroßmutter. B.Z. traf den britischen Autor.

Herkunft: bzberlin | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Der fünfte Mexiko-Streich von LoebSébastien Loeb hat in Mexiko zum fünften Mal in Folge zugeschlagen, sein Teamkollege Sébastien Ogier schied aus.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕