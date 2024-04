Tennessee Titans holen Calvin Ridley in der Free Agency

Am 13. März begann offiziell das neue Liga-Jahr und die Free Agency 2024. Ab diesem Zeitpunkt durften vertragslose Spieler neue Deals unterschreiben.+++ Update, 02.04.2024, 20:45 Uhr: Leak über Calvin Ridley Deal überrumpelt selbst Titans-Besitzerin Amy Adams Strunk +++ Die Tennessee Titans sorgten in der laufenden Free Agency für einen Mega-Deal. Die Franchise nahm Wide Receiver Calvin Ridley von den Jacksonville Jaguars unter Vertrag.

Ein Wechsel, an den bei den Titans selbst niemand geglaubt hatte. Das verriet General Manager Ran Carthon auf einer Pressekonferenz, welche das Team auf"X" teilte. Zwar spielte Ridley in den Planungen eine Rolle,"für uns war es aber eher ein Hirngespinst", so Carthon. Nach Beratungen zwischen dem GM, Titans-Präsident Chad Brinker und Besitzerin Amy Adams Strunk wollte es die Franchise dennoch versuchen. Die Aktion glückte. "Wir waren im Büro, haben uns abgeklatscht und umarmt und haben Calvin angerufen. Dann ging es ganz schnel

Die Tennessee Titans haben den Wide Receiver Calvin Ridley unter Vertrag genommen. Ridley hat einen Vierjahres-Deal unterschrieben, der ihm bis zu 92 Millionen US-Dollar einbringen kann.

NFL: Kansas City Chiefs traden Star-Verteidiger L'Jarius Sneed zu den Tennessee Titans

