Temperaturrekorde am ersten Aprilwochenende

Nach Einschätzung des Deutschen Wetter dienstes (DWD) werden am ersten Aprilwochenende flächendeckend Temperaturrekorde gebrochen. Meteorologe Thomas Hain sagte, dass die bisherigen Höchstwerte für einen 6.

und 7. April in allen Ländern übertroffen werden. In Bayern wurden bereits 24,5 Grad gemessen. Verantwortlich für das ungewöhnlich warme Wetter seien Hoch »Olli« und Sturmtief »Timea«. Der DWD erwartet im Verlauf des Wochenendes 30 Grad und mehr.

Wetter: DWD: Temperaturrekorde werden flächendeckend geknacktLeipzig - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am ersten Aprilwochenende flächendeckend

Wetterkarte für Samstag: Einige Regionen haben Sommer, andere noch FrühlingDie Wetterkarte für Samstag zeigt, dass einige Regionen in Deutschland bereits sommerliche Temperaturen von über 25 Grad haben, während andere noch im Frühling mit Temperaturen unter 25 Grad verweilen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert Temperaturen von 22 bis 29 Grad, im Südwesten sogar bis zu 30 Grad. Im Nordosten wird es dagegen kühler. Die Meteorologen verwenden den Begriff 'Sommertag' für Temperaturen über 25 Grad und 'Hitzetag' für Temperaturen über 30 Grad. Das ungewöhnlich warme Wetter wird durch Hoch Oll und Sturmtief Timea verursacht, die subtropische Warmluft nach Deutschland bringen.

Wetter und Saharastaub: Wo es bis zu 30 Grad sommerlich werden könnteDeutschland könnte das erste wärmste Aprilwochenende seit der Wetteraufzeichnung bevorstehen.

Rekordverdächtiger Sommertag in NRW erwartetAm ersten April-Wochenende müssen sich die Menschen in NRW auf einen Sommertag einstellen. Laut DWD „kann es einen Rekord geben“.ein Jahr der Rekorde. Nach dem Februar war auch der März 2024 der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 140 Jahren. Jetzt steht der nächste rekordverdächtige Tag bevor. Am kommenden Samstag müssen sich die Menschen in„Es kommen Luftmassen bei uns an wie im Hochsommer“, sagt Dominik Jung. In 1500 Metern Höhe könnten am Wochenende Temperaturen um die 17 bis 20 Grad herrschen. „Das hat zur Folge, dass am Samstag unten am Erdboden 25 bis 28 Grad erreicht werden, regional sind vielleicht sogar 29 oder 30 Grad möglich.“ Damit wäre der Samstag, 6. April, laut Jung der erste Hitzetag im Jahr 2024. „Richtig absurd, was da berechnet wird“, so der Meteorologe. Schon am Freitag, 5. April, steigen die Temperaturen. In NRW sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zwischen 18 und 22 Grad drin

Wetter in Sachsen: Perfektes Grill-Wetter, doch Vorsicht beim BadenSommerfeeling in Sachsen! Am ersten Aprilwochenende erwarten die Menschen in Sachsen ungewöhnliche Temperaturen mit bis zu 30 Grad.

DWD erwartet heute „Temperaturexplosion“ in Bayern: Rekorde könnten fallenDeutschland könnte in diesem Jahr ein besonders heißer Sommer bevorstehen. Aktuelle Prognosen stellen zwar keine durchgängigen Rekordwerte in Aussicht, es könnten aber extreme Hitzewellen zwischen Juni und August über Europa hinweg rollen. Der Jetstream aus dem Nordatlantik könnte den Effekt zusätzlich verstärken, wie eine Studie zeigt.

