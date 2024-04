Temperaturrekord im März in Bayern

Sonnig, aber auch zu warm und zu trocken - so zeigte sich der März in Bayern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte, wurde im vergangenen Monat im Freistaat ein Temperaturrekord aufgestellt. Im Durchschnitt wurden 7,1 Grad Celsius gemessen, 4,2 Grad über dem Referenzwert für den März. Die Referenztemperatur von 2,9 Grad ist der Mittelwert der Jahre von 1961 bis 1990. Der Vergleich soll die Auswirkungen des längerfristigen Klimawandels dokumentieren.

Nach Angaben der Meteorologen verzeichneten die DWD-Stationen Regensburg und München-Stadt am 30. März mit 24 beziehungsweise 24,5 Grad neue Rekorde

Warmer März brachte neuen bayerischen Temperaturrekord

