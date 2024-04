Temperaturen steigen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Deutsche Wetter dienst erwartet in den kommenden Tagen Temperaturen bis zu 27 Grad. Ab Montag ist dann mit Regen zu rechnen. Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach Angaben des Deutschen Wetter dienstes (DWD) für Anfang April sehr warm. Am Sonntag liegen die erwarteten Höchsttemperaturen zwischen 21 und 26 Grad, wie der DWD am Samstag mitteilte. Im Südosten scheint teils die Sonne, teils gibt es dichtere Schleierwolken.

Saharastaub kann erneut für trübere Bedingungen sorgen. Im Nordwesten und Norden wird es teilweise wolkig, dort könnte etwas Regen fallen. Saharastaub wird in der größten Trockenwüste der Welt in Nordafrika aufgewirbelt, und der Wind kann die feinen Partikel Tausende Kilometer weit nach Norden tragen. Das passiert vor allem im Frühjahr und im Herbst. Auch zum Start in die neue Woche bleibt es warm - bei maximal 22 bis 27 Grad am Monta

Deutscher Wetterdienst Temperaturen Rheinland-Pfalz Saarland Regen

