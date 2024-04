Temperaturen im Norden steigen: März 2024 zu warm und zu trocken

Gefühlt ist es schon länger bekannt. Jetzt zeigen die Zahlen des Deutschen Wetterdienstes: Auch im Norden steigen die Temperaturen. Lübeck (dpa/lno) - Der März 2024 war in Schleswig-Holstein und Hamburg deutlich zu warm und zu trocken. Die Durchschnittstemperatur habe in Schleswig-Holstein bei 7 Grad Celsius gelegen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mit.

Damit habe der Märzwert um fast vier Grad über dem vieljährigen Mittelwert der internationalen Referenzperiode 1961-1990 gelegen (3,1 Grad Celsius). In Hamburg war die Abweichung vom langjährigen Mittel sogar noch größer. Hier stieg das Thermometer im März 2024 auf 7,7 Grad Celsius, das vieljährige Mittel lag den Angaben zufolge bei 3,9 Grad Celsius. Regen war dagegen im März sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Hamburg Mangelware. In Schleswig-Holstein wurden im März 31 Liter Niederschlag je Quadratmeter gemessen, der Referenzwert der Jahre 1961-1990 lag bei 53 Litern je Quadratmete

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Opel Corsa (2024), Opel Grandland (2024): Neue HybridantriebeAktuelle Auto News bei kicker &11042; Die neuesten Fahrberichte - Ratgeber Tipps rund um Auto und Verkehr &11042; Hier informieren

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Palmsonntag 2024: Datum, Bräuche & BedeutungPalmsonntag 2024 ▶ Wann ist der Palmsonntag 2024 ✓ Alle Infos zu Datum & Termin ✓ Bräuche, Bedeutung und Sprüche ✓.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Exporte in Nicht-EU-Staaten im Februar 2024: voraussichtlich +0,3 % zum Januar 2024WIESBADEN (ots) - Exporte in Drittstaaten (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Februar 202459,4 Milliarden Euro+0,3 % zum Vormonat-4,5 % zum VorjahresmonatExporte in Drittstaaten (Originalwerte

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Elterngeld-Kürzung 2024: Einkommensgrenze sinkt ab April 2024 deutlichAb April 2024 werden weniger Eltern in Deutschland Anspruch auf Elterngeld nach der Geburt ihres Kindes haben. Wer betroffen ist und worum es geht, lesen Sie in diesem Artikel.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Gründonnerstag 2024: Datum, Bräuche & BedeutungGründonnerstag 2024: Wann ist der Gründonnerstag 2024 ▶ Alle Infos zu Datum & Termin ✓ Bräuche, Essen und Bedeutung ✓.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Deutscher Schmerz- und Palliativtag 2024: Prof. Dr. Thomas Herdegen wird mit Deutschem Schmerzpreis 2024 ausgezeichnetBerlin (ots) - Für sein Engagement in der pharmakologischen, schmerzmedizinischen Forschung und Lehre zeichnen die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. (DGS) und die Deutsche Schmerzliga e.V.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »