Temperatur des Meerwassers weltweit ungewöhnlich hoch

Die Temperatur des oberflächennahen Meerwassers ist weltweit ungewöhnlich hoch. Das liegt nicht nur am menschengemachten Klimawandel, sondern vermutlich auch an einem Vulkanausbruch im Südpazifik. Von Tim Staeger In den nächsten Tagen gelangt Kaltluft polaren Ursprungs über die Nordsee nach Mitteleuropa und bringt den Mittelgebirgen einen ersten winterlichen Gruß in Form einiger Zentimeter Neuschnee.

Zwar rieseln die Flocken auch bis ins Tiefland, doch nur in Höhenlagen oberhalb von etwa 500 Metern dürfte sich das winterliche Ambiente auch bis in die kommende Woche hinein halten. Die Luftmasse bleibt dann erst mal etwa zwei bis fünf Grad kälter als um diese Jahreszeit üblich, das reicht aber trotzdem noch nicht für Dauerfrost im Flachland. Ihre Temperatur in Bodennähe beträgt zwar zu Beginn der Reise vor der Ostküste Grönlands zwischen Minus 20 und Minus 15 Grad, jedoch streicht die Luft über die nach Süden zunehmend warme Nordsee und erreicht dann mit etwa Plus 2 bis Plus 4 Grad deutlich milder die deutsche Küst





