Teltow-Fläming: Engagement-Stützpunkt ruft zur Wettbewerbsteilnahme auf

Der Engagement-Stützpunkt der Kreisverwaltung TF macht auf einen Ideenwettbewerb der Staatskanzlei Brandenburg aufmerksam:

Die Staatskanzlei des Landes Brandenburg lobte am 1. März erneut den Ideen-Wettbewerb „Zukunft Ehrenamt“ aus. Insgesamt stehen 15.000 Euro Preisgeld zur Verfügung. Es werden einmal 5.000 Euro, zweimal 2.500 Euro und fünfmal 1.000 Euro vergeben.

Ideenwettbewerb des Ministerpräsidenten: https://ehrenamt-in-brandenburg.de/ideen-wettbewerb-zukunft-ehrenamt/

