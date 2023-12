Tekken 8: Neue Story und Gameplay-Details enthüllt

Vor einigen Monaten schon sehr ausführlich spielen konnte, stand mir und weiteren Kollegen vor wenigen Tagen fast das komplette Spiel zur Verfügung – erneut im Rahmen eines Events, diesmal direkt bei Bandai Namco. Wenn ihr also wissen wollt, was in Tekken 8 so alles drin steckt und wie sich die neue Story so anlässt, dann seid ihr hier richtig. Vermutlich muss ich dabei nicht groß darauf eingehen, was für ein herrlicher Humbug die Geschichte auch diesmal ist.

Immerhin kommt Kazuya Mishima nur deshalb auf die Idee, ein neues King of Iron Fist Tournament auszurufen, weil er die am Schreibtisch geführten Kriege feiger Regierungschefs für unwürdig erachtet. Das Duell Auge um Auge sei das Alpha und das Omega bei der Suche nach den wahren GOATs, weshalb sich auch in Tekken 8 die Vertreter diverser Nationen ihre Fäuste, Fersen und verschiedene Waffen um die Ohren schmeiße





eurogamer_de » / 🏆 73. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Legend of Ymir: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlichtDas neue MMORPG Legend of Ymir hat einen frischen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Das Spiel soll bereits 2024 an den Start gehen und in der nordischen Mythologie spielen.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Novo Nordisk-Aktie in Grün: Novo Nordisk gibt Details zu Wegovy gegen Herzkreislauferkrankung bekanntStudiendetails untermauern die positive Wirkung des Gewichtssenkers Wegovy des Pharmakonzerns Novo Nordisk zur Vorbeugung etwa von Herzinfarkten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Novo Nordisk-Aktie in Grün: Novo Nordisk gibt Details zu Wegovy gegen Herzkreislauferkrankung bekanntStudiendetails untermauern die positive Wirkung des Gewichtssenkers Wegovy des Pharmakonzerns Novo Nordisk zur Vorbeugung etwa von Herzinfarkten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Siemens Energy-Aktie zündet den Turbo: Siemens Energy und Bund haben sich offenbar auf Milliardenunterst&Im Ringen um staatliche Unterstützung bei Auftragsgarantien für Siemens Energy sind laut Handelsblatt die entscheidenden Details geklärt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Baerbock plant Ukraine-Hilfe massiv auszuweitenVerdoppelt Deutschland im kommenden Jahr seine Militärhilfe für die Ukraine? Von Außenministerin Baerbock gibt es noch keine Details, aber eine klare Ansage.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

WDH/'HB': VW will deutliche Kostensenkung in Verwaltung(Wiederholung: Im letzten Satz des ersten Absatzes wird präzisiert, dass die Sprecherin weitergehende Informationen zu Details nicht kommentieren wollte.) WOLFSBURG (dpa-AFX) - Das anvisierte Sparprogramm

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »