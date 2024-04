Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland

Seit Anfang des Monats ist der Besitz von Cannabis in Deutschland nicht mehr automatisch verboten. Die Teillegalisierung gilt zwar nur für Erwachsene. Effekte werden aber auch andernorts erwartet. Auch an den Schulen ein wichtiges Thema werden. 'Die Teillegalisierung von Cannabis gilt es jetzt kritisch zu begleiten.

Selbstverständlich werden Schülerinnen und Schüler jetzt Fragen stellen, Cannabis vielleicht auch ausprobieren wollen und dabei vielleicht an Grenzen kommen', sagte die Vorsitzende des Bayerischen Lehrerverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ein Sprecher des Kultusministeriums vermied eine klare Antwort auf die Frage, ob das Ministerium nach der Teillegalisierung mehr Probleme mit Schülern fürchte, die Cannabis konsumierten. 'Drogen und Suchtmittel ganz gleich welcher Art haben an unseren Schulen keinen Platz.

