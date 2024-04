Teenager stirbt bei Unfall mit Wohnanhänger in Oberbayern

Eine Gruppe von Teenagern fährt nachts in einem Wald in einem Wohnanhänger mit - gezogen von einem Klein-Lkw. Es kommt zu einem Unfall . Ein 16-Jähriger stirbt. Eine Gruppe von Jugendliche n ist in einem Wald bei Reichertshausen in Oberbayern mit einem Wohnanhänger verunglückt. Ein 16-Jähriger ist dabei gestorben. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Anhänger von einem 15 Jahre alten Junge aus Ilmmünster mit einem Klein-Lkw – einem Unimog – gezogen.

Aus zunächst unbekannter Ursache kam das Gespann in einer Kurve vom Waldweg ab und prallte gegen einen Baum, wie dieIn dem Wohnanhänger waren nach Angaben eines Polizeisprechers junge Menschen im Alter von 15 bis 21 Jahren. Der 16-Jährige ist dabei ersten Vermutungen der Polizei zufolge aus dem Wohnanhänger herausgeschleudert worden. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen des Rettungsdienstes starb der Jugendlich

Unfall Wohnanhänger Jugendliche Oberbayern Tod

