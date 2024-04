Tecnam P2012 Traveller: Torres Strait Air wird Erstkunde in Australien

Die Charterfluggesellschaft Torres Strait Air (TSA) wird Erstkunde der Tecnam P2012 Traveller in Australien . TSA mit Sitz in Horn Island wird jeweils ein Flugzeug, ausgestattet mit elf Sitzen, im Mai und Juni übernehmen, teilt Tecnam mit.

Tecnam P2012 Traveller Torres Strait Air Australien Charterfluggesellschaft

