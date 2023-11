Technologieunternehmen PVA Tepla wird zuversichtlicher

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 46 Prozent auf 191,2 Millionen Euro. Dabei trugen die beiden Sparten Halbleiter und Industrie zum Wachstum bei. Das Ebitda verbesserte sich auf 29,1 Millionen Euro, nach 16,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern konnte PVA Tepla den Gewinn mit 16,7 Millionen Euro etwas mehr als verdoppeln.Wir möchten Sie gerne dazu anregen, Kommentare zu schreiben, um sich mit anderen Nutzern auszutauschen.

