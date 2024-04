Technischer Defekt an Gefriertruhe verursacht Zimmerbrand in Schwarzach

Ein technischer Defekt an einer Gefriertruhe in der Küche im Erdgeschoss hat wohl den Zimmerbrand in Schwarzach verursacht. Ein Brand hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Schwarzach (Kreis Straubing-Bogen) einen Großeinsatz ausgelöst. Zwei Personen verletzten sich leicht. Wie die Polizei mitteilte, entstand der Brand in einer Küche in einer Gaststätte im Zehentweg - nach Informationen unserer Mediengruppe war wohl ein technischer Defekt an einer Gefriertruhe ursächlich.

Als eine 84-Jährige Bewohnerin im Obergeschoss das Feuer bemerkt hatte, habe sie gegen 2.30 Uhr die Einsatzkräfte verständigt, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte sowohl die Frau als auch einen weiteren 30-jährigen Bewohner des Obergeschosses mit einer Steckleiter über den Balkon retten - die Drehleiter kam aufgrund der baulichen Dichte nicht ans Gebäude heran. Die Hausbewohner wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht, konnten diese aber bereits wieder verlasse

