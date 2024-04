Technische Probleme bei E-Rezepten: Apotheken konnten keine Medikamente herausgeben

Zahlreiche Apotheken konnten im März zwischenzeitlich keine Medikamente an Patienten herausgeben. Der Grund waren technische Schwierigkeiten beim Erstellen von E-Rezepte n. Inzwischen soll die Störung behoben sein, teilte die Gematik GmbH mit. Die Firma koordiniert die digitale Infrastruktur im Gesundheit swesen. haben mit alarmierenden Worten auf die Ausfälle hingewiesen: Die Patientenversorgung sei in Gefahr, teilte die Landesapothekerkammer Brandenburg mit.

In Potsdam waren Apotheken in unterschiedlichem Ausmaß betroffen. „Stellen Sie sich vor, Sie wollen Brot verkaufen und die Kasse geht nicht“, sagt Inken Jung, Sprecherin für die Apothekerkammer in Potsdam und Inhaberin der Heinrich-Mann-Apotheke in der Waldstadt. Wenn das E-Rezept nicht angezeigt werde, könne die Apotheke nichts bestellen und die Kundschaft bliebe unversorgt, erklärt sie. An einigen Tagen im März hätten manche Apotheken für Stunden kein E-Rezept abrufen können. müsse man einen Umgang lernen, sagt si

