Technische Analyse leicht gemacht – mit unserer Erklärung der wichtigsten Fachbegriffe

Die Saison der Quartalsberichte ist im vollen Gang. Wie sieht die Zwischenbilanz aus, wie reagiert die Börse auf die Unternehmenszahlen und wie können Trader damit umgehen? Darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Anja Schneider von Société Générale im aktuellen Interview.ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Anleihen und Zertifikate im deutschen Markt aktiv.

Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Währungen, Zinsen, Rohstoffe usw.) überzeugt die Société Générale mit einem der umfangreichsten Angebote im europäischen Zertifikatemarkt und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

Um Anlegern die bestmögliche Auswahl zur Verfügung zu stellen, wird die Produktpalette auf täglicher Basis an die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Des Weiteren sorgen ein vorbildliches Market-Making und persönliche Betreuung durch die Expertenhotline dafür, dass Anleger unabhängig von der Marktsituation, jederzeit in der Welt der Finanzmärkte agieren können.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Ideas Daily US: MarktideeLesen Sie die aktuelle technische Analyse | Marktidee | Unterstützungen & Widerstände | Kostenlose Analyse | Jetzt mehr erfahren!

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Ideas Daily US: MarktideeLesen Sie die aktuelle technische Analyse | Marktidee | Unterstützungen & Widerstände | Kostenlose Analyse | Jetzt mehr erfahren!

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Ideas Daily US: Technische Analyse INDEXDow Jones Industrial - Pullback oder mehr? | Lesen Sie die aktuelle technische Analyse | US-Indizes | Kostenlose Analyse | Jetzt mehr erfahren!

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

BILD: Matthew Perry: „Friends“-Stars veröffentlichen gemeinsame Erklärung zum Tod des SchauspielersAm Samstag wurde Matthew Perry (†54) tot aufgefunden. Seit zwei Tagen trauern Fans, Freunde und Familie um den beliebten „Friends“-Star, der als Chandler Bing so vielen Freude schenkte. Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (56) haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie sich von ihrem Freund verabschieden.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

AIRLINERS_DE: Technische Probleme bei Skyguide: Swiss massiv betroffenEine technische Störung legte den Flugverkehr am Flughafen Zürich lahm. Insgesamt 60 Flüge waren von dem mehrstündigen Ausfall der IT von Skyguide betroffen. Annullierungen konnten jedoch vermieden werden.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: Technische Panne bei der Deutschen Kreditbank führt zu Verzögerungen bei GehaltszahlungenEine technische Panne bei der Deutschen Kreditbank (DKB) sorgt dafür, dass viele Kunden ihre Gehälter nicht rechtzeitig erhalten. Die Störung beim Online-Banking hat bereits am vergangenen Mittwoch begonnen und dauert immer noch an. Die Bank entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕