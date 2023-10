Technik: Das kann der neue Mercedes-AMG G 63: Säulenspiel

Die Mercedes G-Klasse bekommt im Sommer nächsten Jahres eine Modellpflege spendiert. Das Highlight ist das hydraulische Fahrwerk. Das bekommt allerdings nur der AMG G 63. Das Fahrwerk ähnelt dem des Mercedes SL und hält, was es verspricht.

Bei den großen SUVs herrscht gerade eifriger Aktionismus. Ehe die Elektroantriebe auch bei den Crossovern Einzug halten, werden die statusträchtigen und nicht ganz billigen Stelzenfahrzeuge noch mal aufgepeppt. Porsche macht es beim Cayenne vor undzieht bei der G-Klasse nach. Schließlich wollen die Konzernstrategen nicht auf die Einnahmen und hohen Gewinnmargen der Klassiker mit Verbrennungsmotor verzichten.

Das klingt vielversprechend. Dementsprechend stringent fällt auch die Logik der Affalterbacher Fahrdynamiker beim hauseigenen Geländewagen aus: Was dem schnellen Roadster recht ist, kann dem G 63 nur billig sein, lautet die Schlussfolgerung. „Wir haben die Grundlagen des SL-Fahrwerks übernommen und dann ganz für die G-Klasse abgestimmt“, erklärt Agilitäts-Spezialist Ralf Haug. Das Prinzip des vollhydraulischen Fahrwerks ist also genauso identisch wie der Name. headtopics.com

Zudem sind die Federwege, die Achskinematik und vor allem das Gewicht bei der G-Klasse andere als beim Stoffdach-Sportler. Also müssen auch die Drücke, die die elektrische Pumpe aufbaut, höher sein, um die Karosserie nach oben zu stemmen.

Wir haben einen ersten Vorgeschmack bekommen, wie leistungsfähig das neue Power-Fahrwerk ist, das es in zwei Varianten geben wird. Entweder mehr auf Off-Road getrimmt oder für asphaltierte Wege. Aber der Reihe nach: Auf einer klassischen anspruchsvollen Geländestrecke sind die Ventile der Dämpfer offen, die Karosserie entkoppelt und die Verschränkung der Achsen maximal. headtopics.com

