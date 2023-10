Tech3-Yamaha: 2017 mit zwei neuen Piloten?

Monster-Yamaha-Tech3-Chef Hervé Poncharal räumt ein, dass sein Rennstall, dessen Crew nur aus Franzosen besteht, in der MotoGP-WM 2017 ein vollkommen neues Rider-Line-Up bekommen könnte.

Tech3 wird in der Saison 2016 mit Bradley Smith und Pol Espargaró antreten. Der Engländer bestreitet seine vierte Sauson bei Tech3 ab, Pol seine dritte, Aber es bleibt die Fragen offen, ob beide Fahrer am Saisonende 2016 aus dem Tech3-Team entlassen werden, da Yamaha gerne neue, jüngere Talente fördern würde.

Smith beginnt sein viertes Jahr mit Tech3-Yamaha in der MotoGP, am Ende des Jahres steht er kurz vor seinem 26. Geburtstag. Der Spanier Espargaró wird am Saisonende 25 Jahre alt sein. Viele glauben, dass er nicht das Potenzial ausgenutzt hat, welches zeigte, als er den Yamaha-Werksvertrag unterschrieben hat, nachdem er 2013 die Moto2-WM gewonnen hatte. headtopics.com

Die Philosophie von Yamaha und Tech3 ist es, das Satellitenteam als Nährboden und Gehschule für junge Talente zu nutzen. Deshalb werden Namen wie Alex Rins mit Tech3-Yamaha in Verbindung gebracht, wenn es um die Saison 2017 geht.

Gegenüber SPEEDWEEK.COM erklärte Poncharal: «Unser Team-Profil sieht so aus, dass Yamaha uns und unsere Sponsoren immer mehr als Junioren-Team benutzt. Wir müssen jungen Fahrern eine Chance geben, die in die MotoGP aufsteigen wollen. Bei uns sollen sie zeigen können, dass sie das Zeug zum Werksfahrer haben. Bradleys und unser Ziel ist es, dass er den Level erreicht, mit dem er ein Werksmotorrad bekommen kann. headtopics.com

«Pol Espargaró ist in genau derselben Situation», sagt Poncharal. «Der einzige Unterschied ist, dass er einen Yamaha-Werksvertrag hat. Die Erwartung ist aber bei beiden Piloten gleich hoch, Yamaha beobachtet ihre Leistungen genau. Die Jungs wissen ganz genau, dass die kommende Saison entscheidend sein wird. Ihr Traum ist es, ein Werksmotorrad zu bekommen, aber ich glaube nicht, dass das Werksteam ihre beiden Fahrer entlässt.

