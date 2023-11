Teamarbeit und Bullshit

In mehrfacher Hinsicht ist netzpolitik.org Teamarbeit. Einerseits, weil wir täglich zusammen diskutieren, schreiben, lunchen, lachen und facepalmen. Andererseits, weil die Spenden von euch, unserer Community, unsere Arbeit überhaupt erst ermöglichen. Diese Gemeinschaftlichkeit macht Mut, und den braucht es auch. Denn der „Bullshit“ kann einen runterziehen, diesseits und jenseits der netzpolitischen Schlagzeilen.

Zum Beispiel diese Woche: Die neue Große Koalition in Hessen geht auf Hardliner-Kurs und zieht dafür gleich vier altbekannte Bullshit-Maßnahmen heran: Videoüberwachung, Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner.





