Team Wallraff deckt Verfehlungen in der Reinigungsbranche auf

Die Recherchen des „ Team Wallraff “ sorgen einmal mehr für Diskussionen. In der Reportage , die am Donnerstag (4.

April 2024) bei RTL lief, hat das Team um den Kölner Investigativjournalisten Günter Wallraff die Reinigungsbranche unter die Lupe genommen – und einige Verfehlungen aufgedeckt! Eine der Recherchen: Für eine Woche schleust sich RTL-Reporterin Larissa als Praktikantin im Krankenhaus in Köln-Merheim ein – dafür packt sie bei der „Apleona Careclean GmbH“ mit an, einem Subunternehmen des Reinigungsriesen Apleona Group. Team Wallraff in Kölner Krankenhaus – dort kommt Erschreckendes ans Licht Was dort ans Licht kommt: teilweise erschreckend (EXPRESS.de berichtete). „Wenn du allein bist, kannst du arbeiten, wie du willst“, sagt eine Kollegin gegenüber der Reporterin während des Praktikums. Und das scheint Methode zu haben: unregelmäßige Reinigung, mangelnde Hygiene, Zeitdruck, Gleichgültigkei

