Team gewinnt mit Lucid Air den ersten Platz

Das Team konnte den ersten Platz beim Rennen mit einem Lucid Air gewinnen. Die Konkurrenz war jedoch sehr stark. Die Teilnehmer durften ihre E-Fahrzeuge nur mit maximal 22 kW aufladen, daher war eine gute Ladestrategie entscheidend. Das Team bestand aus drei Fahrern, darunter der Teamkapitän Marcus Zacher und die erfahrenen Langstreckenfahrer Moritz Leicht und Jürgen Leicht.

:

FİNANZENNET: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Umsatzerwartungen - Lucid-Aktie nachbörslich an der NASDAQ schwachDer Tesla-Konkurrent Lucid hat über seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel berichtet.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Lucid-Aktie nachbörslich an der NASDAQ schwach: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt UmsatzerwartungenDer Tesla-Konkurrent Lucid hat über seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel berichtet.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Lucid-Aktie vorbörslich an der NASDAQ schwach: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt UmsatzerwartungenDer Tesla-Konkurrent Lucid hat über seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel berichtet.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Lucid-Aktie vorbörslich an der NASDAQ schwach: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt UmsatzerwartungenDer Tesla-Konkurrent Lucid hat über seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel berichtet.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Lucid-Aktie an der NASDAQ tiefrot: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt UmsatzerwartungenDer Tesla-Konkurrent Lucid hat über seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel berichtet.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Lucid führt Lucid Financial Services in Deutschland einMünchen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Digitale Plattform mit Online-Finanzierungsangeboten, einschließlich Leasing- und Darlehenskaufoptionen, wird für Kunden von Lucid Air in Deutschland verfügbar seinDie

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »