Taylor Swift wird Milliardärin durch ihre Musik

Der US-Superstar schaffte laut dem Wirtschaftsmagazin, was kein anderer Musiker vor ihr schaffte: Sie wurde Milliardärin nur durch ihre Musik.(34) steht erstmals auf der „Forbes“-Rangliste der vermögendsten Menschen der Welt. Die Musikerin habe im Oktober 2023 geschafft, was kein anderer vor ihr schaffte: Sie sei ausschließlich durch die Einnahmen aus ihrer Musik und Auftritten Milliardärin geworden, schrieb das Magazin.

Demnach setzt sich ihr Vermögen den Angaben zufolge aus den Einnahmen ihrer umjubelten „The Eras Tour“, dem Wert ihres Musikkatalogs und ihrer Immobilien zusammen. Auf der Liste der vermögendsten Menschen der Welt rangiert die Musikerin auf Platz 2545, den sie sich mit vielen anderen Milliardären teilt. Ebenfalls in diesem Jahr erstmals laut „Forbes“ auf der Liste: NBA-Spieler Earvin „Magic“ Johnson und der französische Modedesigner Christian Louboutin.(Platz 9), allerdings hätten die beiden anders als Swift ihr Milliarden-Vermögen mit anderen Unternehmungen gemach

